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| | Сотрудникам УМВД Пензенской области вручили ключи от новых УАЗ «Патриот»

Сотрудникам УМВД Пензенской области вручили ключи от новых УАЗ «Патриот»

Сегодня, 08:07

На Юбилейной площади прошел инструктаж полицейских, гвардейских и народных дружинников, на котором присутствовали высокопоставленные гости. В рамках мероприятия сотрудники УМВД РФ Пензенской области получили грамоты, благодарности, а также новые патрульные авто УАЗ «Патриот».

Андрей Осипов, начальник дежурной части УМВД РФ в регионе, отметил, что за последние сутки поступило более 1 000 обращений о нарушениях, из них 530 в Пензе. Отмечается, что из 35 заявлений о преступлениях в течение суток было раскрыто 21.

Иван Белозерцев, губернатор региона, отметил, что инициировал соцопрос в Пензенской области, который показал, что жители хорошо оценили работу правоохранительных органов и безопасность в целом.

 

 

Во время инструктажа сотрудники УМВД России был награждены грамотами и благодарностями, кроме того, полицейским Заречного и Пензенского районов предоставили новые УАЗ «Патриот». Сразу после мероприятия, стражи правопорядка приступили к работе.


Татьяна Рязанская
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