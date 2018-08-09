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| | Воронежский автомобилист проучил обочечников на трассе М-4 «Дон»

Воронежский автомобилист проучил обочечников на трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 07:31

Автомобилисты, которые объезжают пробки по обочине, рано или поздно должны вернуться в общий поток, что вызывает раздражение у водителей. Воронежец, опубликовал видео, как проучить «обочечников» в городском сообществе.

Часто из-за длинных пробок и нехватки времени, водители нарушают ПДД и объезжают затор вдоль дороги. Автолюбители, которые продолжают двигаться по трассе, обычно возмущены таким поведением, поскольку позднее «обочечнику» придется вернуться в общий поток, что приведет к дополнительной пробке.

В соцсети «ВКонтакте» водитель Олег в городском сообществе «Аварии|ДТП |Воронежа» опубликовал видео, как наказать нарушителей. На видео водитель пытался не пустить «обочечника» дальше объезжать пробку, а затем другие участники движения просто не пустили его в общий поток на трассе М-4 «Дон».

Стоит отметить, что подобное нарушение на трассе М-4 «Дон» происходит довольно часто, поэтому с 7 августа движение регулируют сотрудники правоохранительных органов.


Татьяна Рязанская
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