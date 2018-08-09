Changan показала салон нового кроссовера Changan CS35 на фото

Китайские разработчики из Changan раскрыли подробности интерьера своего нового кроссовера Changan CS35. Сообщается, что экстерьер новинки был рассекречен еще в июне текущего года.

В салоне нового Changan CS35 появился переработанное рулевое колесо, измененная панель управления, пересмотренная передняя панель, панорамный верх и иное оформление дверей и кресел. Появилась информация, что размеры новинки составили 4335X1825X1660 мм, а величина колесной базы равняется 2 600 мм.

Во внешности нового Changan CS35 стоит выделить зауженную оптику, большие колесные арки и «парящую» крышу. Подкапотное пространство машины займет бензиновый 1,6-литровый атмосферный мотор с производительностью в 117 или 127 «лошадок». В действие двигатель будет приводиться МКПП и АКПП с системой переднего привода.

Премьера новинки запланирована на 31 августа текущего года в Чэнду. На поднебесный авторынок новый Changan CS35 выйдет осенью 2018 года.

Дмитрий Павличко