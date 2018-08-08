Российские страховщики хотят делать ремонт по ОСАГО старыми запчастями

Данная инициатива РСА может быть в скором времени обсуждена с ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков озвучена идея по изменению закона об ОСАГО, которое позволит ремонтировать автомобили по «автогражданке» б/у-запчастями. РСА обсудит эту и другие инициативы, связанные с корректировкой порядка натурального возмещения, с ЦБ.

Страховщики объяснили, что ремонт по ОСАГО делать новыми запчастями не всегда возможно. Были случаи, когда по «автогражданке» нужно было ремонтировать очень старые автомобили. На некоторые из них разыскать комплектующие для ремонта весьма сложно, либо вовсе нереально. Станции, которые занимаются ремонтом автомобилей, из-за неимения запчастей, не хотят ремонтировать старые машины, из-за чего у страховщиков возникают неприятные моменты в обслуживании клиентов.

Напомним, в нынешнее время закон требует ремонтировать автомобили по ОСАГО только с использованием новых комплектующих. Б/у-запчасти можно использовать только в том случае, если на это согласен клиент.

Иван Головин