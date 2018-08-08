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| | Европейские СМИ восхищаются продажами LADA

Европейские СМИ восхищаются продажами LADA

Сегодня, 22:00

Не так давно в Европе машины LADA высмеивали в анекдотах, однако времена меняются и «АвтоВАЗ», как показывает статистика, стал конкурентоспособным на европейском рынке. Об этом пишет портал Safehaven.

По данным ACEA, продажи марки LADA в странах ЕС за первое полугодие составили 2 770 авто, что на 11% лучше результата годичной давности. В России за тот же период компания «АвтоВАЗ» реализовала 1 600 машин, это соответствует росту на 11% в годовом сравнении. Однако данный показатель существенно ниже проданных в 2012 году 3 000 000 автомобилей LADA в РФ.

В целом в 2017 году экспорт «легковушек» из России вырос на 24,1%, что соответствует 84 400 единиц. Из них в бывшие советские республики отправились 51 600 автомобилей. Популярность машин российского производства в ЕС растет, причём наибольшая часть приходится как раз на LADA.

Как часть альянса Renault-Nissan-Mitsubishi российский «АвтоВАЗ» планирует расширить географию экспорта до 30 стран, в том числе Китай и арабские государства. К 2022 году компания рассчитывает экспортировать по меньшей мере 100 000 авто в год.


Яна Васильева
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