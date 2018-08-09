MG показала «убийцу» Nissan Qashqai - кроссовер MG HS

Китайско-британский бренд провел презентацию стильного кроссовера с полуавтономным управлением, полным приводом и 225-сильным мотором.
В КНР состоялась презентация кроссовера HS от китайско-британской марки MG. Автомобиль рассматривается как конкурент модели Nissan Qashqai. Первым рынком для новинки станет Поднебесная. Ее продажи начнутся в следующем месяце.
Основой для внешности кроссовера MG HS послужил концептуальный паркетник X-Motion. Салон серийной машины несколько напоминает интерьер седана MG 6.
Для кроссовера MG HS предусмотрены 12,3-дюймовая электронная приборная панель, система мультимедиа с 10,1-дюймовым тачскрином и панорамная крыша. Максимальные комплектации автомобиля будут предлагаться со спортивными креслами для водителя и переднего пассажира, а также с 64-цветной подсветкой салона.
Модель HS оснащена системой полуавтономного управления MG Pilot, в которую входят адаптивный круиз-контроль и система соблюдения рядности движения. Также в автомобиле имеется мониторинг слепых зон.
Движущей силой кроссовера MG HS стала бензиновая «четверка» 2.0 с турбонаддувом и 7-РКПП с двумя сцеплениями. Ее производительность составляет 225 л.с./360 Нм. Для автомобиля предусмотрен полный привод. При габаритах в 4574х1876х1664 мм размер колесной базы машины равен 2720 мм.
Сроки начала продаж MG HS еще не названы. Ожидается, что стоимость новинки составит порядка 200 000 юаней (1 880 000 рублей).