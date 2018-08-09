MG показала «убийцу» Nissan Qashqai - кроссовер MG HS

Китайско-британский бренд провел презентацию стильного кроссовера с полуавтономным управлением, полным приводом и 225-сильным мотором.

В КНР состоялась презентация кроссовера HS от китайско-британской марки MG. Автомобиль рассматривается как конкурент модели Nissan Qashqai. Первым рынком для новинки станет Поднебесная. Ее продажи начнутся в следующем месяце.

Основой для внешности кроссовера MG HS послужил концептуальный паркетник X-Motion. Салон серийной машины несколько напоминает интерьер седана MG 6.

Для кроссовера MG HS предусмотрены 12,3-дюймовая электронная приборная панель, система мультимедиа с 10,1-дюймовым тачскрином и панорамная крыша. Максимальные комплектации автомобиля будут предлагаться со спортивными креслами для водителя и переднего пассажира, а также с 64-цветной подсветкой салона.

Модель HS оснащена системой полуавтономного управления MG Pilot, в которую входят адаптивный круиз-контроль и система соблюдения рядности движения. Также в автомобиле имеется мониторинг слепых зон.

Движущей силой кроссовера MG HS стала бензиновая «четверка» 2.0 с турбонаддувом и 7-РКПП с двумя сцеплениями. Ее производительность составляет 225 л.с./360 Нм. Для автомобиля предусмотрен полный привод. При габаритах в 4574х1876х1664 мм размер колесной базы машины равен 2720 мм.

Сроки начала продаж MG HS еще не названы. Ожидается, что стоимость новинки составит порядка 200 000 юаней (1 880 000 рублей).

Иван Головин