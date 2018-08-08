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| | Ares тестирует возрожденный суперкар De Tomaso Pantera

Ares тестирует возрожденный суперкар De Tomaso Pantera

Сегодня, 17:10

Кузовное ателье занялось возрождением среднемоторного спорткара из «семидесятых». Его современная интерпретация уже выведена на тесты.

De Tomaso Pantera является необычным среднемоторным автомобилем, появившимся в 1970 году. Машина стояла на конвейере 21 год, и за это время была выпущена тиражом 7 260 единиц. Модель не имела популярности как у Ferrari или Lamborghini, но была яркой фигурой своего времени в автопроме, так как имела смелую внешность и оснащалась мощным мотором от Ford.

Мастера кузовного ателье Ares Design решили возродить De Tomaso Pantera, но в современной интерпретации. Так появился суперкар Ares Panther.

Ранее Ares Design показывало эскизы и прототип машины. Основой для нее стал базовый Lamborghini Huracan. При этом автомобиль не выглядит так, словно он дублирует «итальянца». Новинка получил уникальные элементы экстерьера и интерьера, а также «всплывающие» передние фары.

После анонса Ares Panther прошло полгода, и теперь он вышел на испытания. Известно, что автомобиль получил карбоновый кузов. Моторный отсек машины занимает агрегат V10 5.6, производительность которого составит 650 л.с. Он сочетается с 7-РКПП с двумя сцеплениями. Тесты новинки завершатся до конца лета нынешнего года.

Ares Panther выйдет тиражом в 21 единицу. Сборка машин начнется в октябре, однако уже сейчас на все авто нашлись покупатели, и их уже нельзя заказать. Каждая машина будет собираться до 24 недель. Стоимость единицы составит от 600 000 долларов.


Иван Головин
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