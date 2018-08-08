Lamborghini опубликовала тизер самой экстремальной версии Aventador SVJ

Итальянцы покажут общественности высокопроизводительный автомобиль 23 августа текущего года. Моторный отсек машины займет 12-цилиндровая силовая установка.

В интернете показан новый тизер модели Lamborghini Aventador SVJ. Этот суперкар будет самым мощным в своей серии. Машина выйдет на рынок лимитированным тиражом, а презентация ее пройдет 23 августа. Итальянцы пояснили, что SVJ в названии автомобиля является напоминанием о модели Miura Jota, которую почти 50 лет назад создал тест-пилот Lamborghini Боб Уоллес.

Уточним, что тизер демонстрирует часть яркого зеленого кузова Lamborghini Aventador SVJ. Также в кадре можно увидеть шильдик итальянской марки. В своем Facebook разработчики призвали публику оставаться с ними, ведь новый суперкар «взорвет разум».

Согласно слухам, моторный отсек новинки займет агрегат V12 6.5, производительность которого составит 760 л.с. Машину оснастят пакетом Aerodinamica Lamborghini Attiva со спойлером с управляемыми заслонками и активным антикрылом.

Экстремальный автомобиль еще не показывали общественности, но это не помешало ему стать рекордсменом Нюрбургринга среди массовых машин. Суперкар покорил знаменитый немецкий трек за 6 минут 44,97 секунды. Болидом в заезде управлял пилот Марко Мапелли. Итальянский суперкар оставил позади Porsche 911 GT2 RS, который ранее прошел «Нордшляйфе» за 6 минут 47,3 секунды.

Иван Головин