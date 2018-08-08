Собянин: Московский регион превзошел города ЕС по количеству машин

Столичный градоначальник рассказал о том, сколько автомобилей зарегистрировано в Москве и Подмосковье.

В предвыборном штабе Сергея Собянина прошла встреча мэра Москвы с экологами. В рамках мероприятия столичный градоначальник сообщил, что в городе зарегистрировано порядка 4,5 млн машин. Если считать вместе с Подмосковьем, то эта цифра вырастает более чем до 7 млн автомобилей.

По словам господина Собянина, Московский регион по обсуждаемому показателю превосходит многие города ЕС. По словам Сергея Собянина, в московский автопарк постоянно растет. Мэр подчеркнул, что за последние 7 лет число машин в столице выросло на 1 млн единиц. Градоначальник также отметил, что в загрязнении атмосферы на 90% виновны автомобили. Поэтому в ближайшем будущем в российском мегаполисе будут ужесточены требования к бензину. Ожидается, что в столице запретят пользоваться топливом со стандартом ниже «Евро-5». Также власти Москвы намерены стимулировать развитие электрокаров.

К слову, уже сейчас Москва стремится к сохранению экологии. Ранее власти столицы планировали закупать с 2021 года традиционные автобусы, однако данное решение было отменено в пользу электробусов. За 2018-2020 год ежегодно будет закупаться по 300 таких машин. Их будут выпускать «КАМАЗ» и ГАЗ.

Напомним, 9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Изначально было 30 кандидатов, но более 20 из них не собрали подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку.

Иван Головин