В Саранске на девочку упала штанга троллейбуса

Водитель общественного транспорта скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медпомощь. По факту происшествия начато разбирательство.

В Саранске, на улице Полежаева, на девочку 2009 года рождения упала штанга токоприемника троллейбуса. В момент инцидента общественный транспорт находился в движении. После произошедшего водитель троллейбуса покинул место происшествия, но его личность оперативно установили и он был задержан.

Девочка получила незначительные травмы, однако ее мать решила доставить ребенка в больницу для осмотра врачами. Пострадавшая получила несколько ушибов, ей была оказана необходимая медпомощь, и она будет лечиться амбулаторно.

По факту инцидента инициирована проверка. Заведено дело об административном нарушении.

Иван Головин