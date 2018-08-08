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| | В Саранске на девочку упала штанга троллейбуса

В Саранске на девочку упала штанга троллейбуса

Сегодня, 15:10

Водитель общественного транспорта скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медпомощь. По факту происшествия начато разбирательство.

В Саранске, на улице Полежаева, на девочку 2009 года рождения упала штанга токоприемника троллейбуса. В момент инцидента общественный транспорт находился в движении. После произошедшего водитель троллейбуса покинул место происшествия, но его личность оперативно установили и он был задержан.

Девочка получила незначительные травмы, однако ее мать решила доставить ребенка в больницу для осмотра врачами. Пострадавшая получила несколько ушибов, ей была оказана необходимая медпомощь, и она будет лечиться амбулаторно.

По факту инцидента инициирована проверка. Заведено дело об административном нарушении.


Иван Головин
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