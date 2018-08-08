В Липецке уличная камера сняла момент столкновения иномарки с мотоциклом

В сети появились видео с камеры уличного наблюдения, где запечатлена авария с участием байка и «легковушки». ДТП произошло в Липецке на перекрёстке улиц Советская и Горького ещё 28 июля.

Иномарка и мотоцикл столкнулись в 01:20, когда светофоры мигали желтым светом, и в приоритете были дорожные знаки. Судя по записи, водитель мотоцикла при движении со стороны улицы Горького проигнорировал знаки «стоп» и «уступи дорогу». В это время легковой автомобиль поворачивал с главной улицы.





Отметим, что водитель машины также нарушил ПДД, так как начал манёвр до пешеходного перехода и фактически повернул с полосы встречного движения для автобусов. Иномарка задела мотоциклиста при совершении поворота. Далее на кадрах видно, что водитель вышел из машины и попытался помочь байкеру.

Яна Васильева