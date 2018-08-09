Кроссоеер Volkswagen T-Cross появился на новых рендерах

Официальная презентация транспортного средства состоится в ближайшем будущем, а пока производитель не рассекречивает новинку, российские дизайнеры показывают свое видение паркетника.

Накануне портал отечественный портал «Колёса.ру» выпустил очередную порцию рендеров, разработанных его дизайнерами. На этот раз художники показали, каким они видят новый кроссовер Volkswagen T-Cross. Бюджетная модель должна стать самым компактным паркетником немецкого автопроизводителя.

Сейчас в роли самого компактного кроссовера Volkswagen выступает T-Roc, но скоро его место займет T-Cross. Эксперты полагают, что новинку выполнят в духе концептуального паркетника T-Cross Breeze, дебютировавшего два года назад. По некоторым данным, серийный кросс увидит свет будущей осенью.

Серийный Volkswagen T-Cross должен получит фирменную радиаторную решетку, сливающуюся с осветителями. Автомобиль будет пятидверным, но задние стойки сделают глухими. Также машину наделят неокрашенным пластиковым обвесом нижней части кузова. Сзади кроссовер получит светодиодную полоску, соединяющую фонари.

Напомним, сейчас в роли самого доступного кроссовера Volkswagen в России выступает модель Tiguan. В стандартном исполнении автомобиль имеет агрегат 1.4 отдачей 125 л.с., и стоит от 1 399 000 рублей.

Иван Головин