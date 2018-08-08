Эксперты рассказали, как сделать фары прозрачными

Многим автовладельцам знакома проблема помутневших со временем фар. В таком случае встаёт выбор: поменять фары на новые или заняться полировкой старых. Эксперты рассказали о трёх способах сделать оптику снова прозрачной в домашних условиях.

Самый быстрый и доступный способ – это использовать щетку и зубную пасту. Конечно, эффект после такой работы будет далёк от совершенства, хотя разница будет существенной.

Для второго метода придётся потратиться на шкурки разной зернистости и полировальную пасту. Сначала нужно замочить шкурки в воде приблизительно на 10 минут. Работа начинается с самой крупной шкурки, постепенно нужно перейти к самой мелкой. При смене шкурок не забывайте промывать фары водой. Завершается полировка нанесением полировальной пасты при помощи мягкого полотенца.

Третьим способом с применением шлифовальной машины обычно пользуются в автосервисах. Сначала мытую оптику обклеивают скотчем по контуру, а потом берётся крупнозернистый абралон для полировки. Затем фару моют и полируют всё более мелкими насадками, в конце её обрабатывают полиролем.

Этот способ самый затратный из трёх, так как покупка всех инструментов обойдётся примерно в 5 000 рублей. Справедливости ради отметим, что их можно будет использовать много раз.

Яна Васильева