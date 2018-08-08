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| | Ford рассекретил совершенно новый бюджетный кроссовер Ford Territory

Ford рассекретил совершенно новый бюджетный кроссовер Ford Territory

Сегодня, 13:39

Американские машиностроители возродили название модели, которая уже не сколько лет не выпускается. На рынок новинка отправится в следующем году.

Компания намерена в начале 2019 года вывести на рынок среднеразмерный кроссовер, который будет продаваться под возрожденным названием Territory. Изначально автомобиль будет реализовываться в Китае. О расширении географии новинки пока нет данных.

Напомним, модель Ford Territory выпускалась в Австралии. Она стала на конвейер в 2004 году, а покинула его в 2016 году. Теперь американцы решили выпустить новый бюджетный кроссовер с таким же названием, и в его создании участвовали специалисты китайской компании Jiangling Motors Corporation (JMC). Последняя вместе с Ford контролирует СП в КНР, и именно на этом предприятии будет выпускаться паркетник.

 

Подробности силовой составляющей нового кроссовера Ford Territory пока не озвучиваются, что ожидается, что для него будут предусмотрены бензиновый мотор, 48-вольтовая гибридная система и полноценная комбинированная установка. Производитель позиционирует новинку как модель начального уровня, а это значит, что она будет доступной, невзирая на неплохое оснащение. Автомобиль оснастят виртуальным кокпитом, информационно-развлекательной установкой и пакетом дорожных ассистентов Co-Pilot360.


Иван Головин
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