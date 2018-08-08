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| | В Крыму светофор вышел из строя и «стал женщиной»

В Крыму светофор вышел из строя и «стал женщиной»

Сегодня, 11:46

Жители полуострова запечатлели сигнализатор, на котором одновременно горели три света. Ситуация достаточно серьезна, ведь неисправность устройства небезопасна для дорожного движения, но публику позабавила поломка.

В сообществе «Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД» в соцсети «ВКонтакте» опубликован снимок, на котором можно увидеть вышедший из строя светофор, на котором одновременно горят три света. Судя по группе, в которой появилось фото, можно полагать, что кадр был сделан в одном из крымских населенных пунктов. Предполагается, что сигнализатор запечатлели в городе Саки.

Снимок был показан с подписью: «Когда светофор женщина». Кто-то поддержал такой юмор, оставив пот фотографией комментарий: «Да нет наверное». Вероятно, пользователь намекнул на женскую неопределенность.

Некоторым пользователям интернета было не до шуток, ведь неисправный светофор несет в себе опасность. Более того, один из комментаторов написал: «Ну может светофор и женщина, но чинили его мужчины вчера причём». То есть, сигнализатор выходит из строя уже не в первый раз.


Иван Головин
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