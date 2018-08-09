Эксперты называли самые популярные в России автомобили в июле

В прошлом месяце российские дилеры продали 143 500 легковых машин и LCV, что на 10,6% превышает результат за июль минувшего года. Об этом пишет аналитический портал «АВТОСТАТ» со ссылкой на АЕБ.

По итогам января-июля россияне приобрели 992 700 новых авто, что на 17% больше, чем годом ранее. «Десятку» самых популярных автопроизводителей, как и прежде, возглавляет «АвтоВАЗ-Renault-Nissan». Группе удалось реализовать в июле 47 600 автомобилей и занять на рынке долю в 33,2%.

Второе место занимает KIA-Hyundai, чьи продажи достигают 33 000 авто, причём на эти марки приходится 23% рынка. На третьей позиции оказался Volkswagen Group с долей в 11,9% и 17 100 проданными машинами. Всего три производителя занимают 68% российского авторынка.

Аналитики зафиксировали у большинства компаний положительную динамику продаж, исключением стали Ford (-5,8%) и УАЗ (-2,7%). Больше всего объём реализации вырос у Mitsubishi – в 2,3 раза.

Бестселлером российского рынка в юле оказалась LADA Vesta с почти 9 000 проданными автомобилями. Второе место занял KIA Rio, выбор на котором остановили 7 800 россиян. LADA Granta нашла 7 600 покупателей, что позволило ей замкнуть ТОП-3 лидеров продаж.

Яна Васильева