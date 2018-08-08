Новый спорткар Porsche 911 попал на видео на автобане

Официальная презентация Porsche 911 нового поколения пройдет в рамках автошоу в Париже. Пользователь соцсети YouTube заметил спорткар на автобане и опубликовал видео на канале NIKLAS97.

Porsche вывел на автобан новое поколение 911, тестирование заснял NIKLAS97. Обновленный спорткар получил открытый люк, а также спойлер сзади, на котором установили стоп-сигнал. Ожидается, что в салоне модель получит кардинальные изменения, при этом сохранится аналоговый тахометр, который будет выводить данные на цифровую «приборку».

Новое поколение Porsche 911 получит форсированный битурбинный двигатель объемом 3,0 литра, который получил увеличение давления наддува и мощность. Позднее компания представит более мощную версию Turbo и гибридную модификацию.

Официальная презентация нового поколения Porsche 911 состоится во время автошоу в Париже уже в октябре. На рынке модель появится в следующем года, после чего линейка модификаций спорткара будет пополняться, а также появится версия GT3.

Татьяна Рязанская