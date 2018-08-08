Массовое ДТП на Димитровском мосту парализовало движение в центр Новосибирска

В Новосибирске сегодня днем произошло ДТП. На Димитровском мосту столкнулось сразу три иномарки.

Водитель внедорожника Audi не справившись с управлением оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с автомобилями Mazda и Hyundai, на котором виден логотип «Яндекс.Такси». судя по полученным повреждениям, Audi наверняка превысил скорость.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало. Движение на мосту по направлению к правому берегу полностью парализовано.