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| | Массовое ДТП на Димитровском мосту парализовало движение в центр Новосибирска

Массовое ДТП на Димитровском мосту парализовало движение в центр Новосибирска

Сегодня, 10:49

В Новосибирске сегодня днем произошло ДТП. На Димитровском мосту столкнулось сразу три иномарки.

Водитель внедорожника Audi не справившись с управлением оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с автомобилями Mazda и Hyundai, на котором виден логотип «Яндекс.Такси». судя по полученным повреждениям, Audi наверняка превысил скорость.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало. Движение на мосту по направлению к правому берегу полностью парализовано.


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