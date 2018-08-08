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| | Штрафы на 14 млрд евро грозят автопроизводителям в Европе

Штрафы на 14 млрд евро грозят автопроизводителям в Европе

Сегодня, 10:46

В 2020-2021 годах в Европейском союзе начнут действовать новые нормы для автомобильных выхлопов. В связи с этим компании, выпускающие автомобили, могут столкнуться с необходимостью платить многомиллиардные штрафы.

Фирма IHS Markit прогнозирует, что за два года после вступления в силу новых требований автопроизводителей могут оштрафовать на 14 млрд евро. С 2020 года количество углекислого газа в выбросах не должно будет превышать 114,8 г/км.

По базовому сценарию, подготовленному аналитиками, выхлопы продаваемых в ЕС машин в среднем будут составлять 122,9 г/км. В IHS Markit также отметили, что 25 автомобильных компаний рассчитывают достичь требуемых показателей через два года.

Штрафы грозят 27 компаниям, поскольку к тому времени они, скорее всего, не успеют сделать свои модели соответствующими требованиям. Эксперты компании Exane BNP Paribas считают, что сильнее других рискуют получить штрафы PSA Group и Renault. В случае если автопроизводители не смогут вовремя прийти к новым нормам, к концу 2020 года штраф в среднем составит 624 евро, а в 2021 году он увеличится на 190 евро.


Яна Васильева
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