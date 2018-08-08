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| | В центре Новокузнецка коровы нарушали ПДД

В центре Новокузнецка коровы нарушали ПДД

Сегодня, 10:30

Животные беззаботно паслись прямо посреди дороги, заставляя автомобилистов пропускать их.

Жители Новокузнецка запечатлели стадо коров, которые паслись практически в центре города, на одной из дорог на Левом берегу, недалеко от транспортной развязки. Животных не напугало достаточно оживленное движение машин, и они спокойно расхаживали по дороге в поисках еды. Некоторые автомобили и автобусы останавливались, чтобы пропустить бурёнок.

Событие было запечатлено на видео. Сюжет накануне появился на странице «ДТП НОВОКУЗНЕЦК» в соцсети Instagram. Пользователи интернета отметили, что коровы иногда появляются на месте, которое показано в ролике. По словам местных жителей, животные «прогуливаются чуть дальше, вдоль объездной». Хозяева бурёнок живут в частном секторе в окрестностях Вертолетной площадки.

 

Публика с юмором отнеслась к коровам в центре Новокузнецка. Пользователи интернета шутили, что бурёнки ждут автобус или возвращаются из ночного клуба. Один из комментаторов возмутился тем, что автор видео не взял одну корову «на шашлык».


К слову, нашлись и те, кого возмутило присутствие коров на дороге. Эти пользователи считают, что хозяев бурёнок нужно штрафовать, так как они «гадят и мешают проехать».


Иван Головин
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