Бюджетный кроссовер Tata Nexon проверили краш-тестом Global NCAP

Бюджетный компактный кроссовер Tata Nexon был презентован еще в сентябре прошлого года, однако только сейчас Global NCAP решила его протестировать.

Автомобиль достойно прошел все испытания и получил заслуженные четыре звезды. Из возможных 17 он набрал 13,5 балла. Эксперты отметили отличную защиту головы, стоп и ног. Хотя им не очень понравилась, как защищаются колени. И это при том, что автомобиль оснащен только фронтальными подушками безопасности.

Также эксперты отметили неплохие крепления детских сидений и оценили их на «троечку», поставив 25 баллов из 49. По результатам теста, можно сказать, что Tata Nexon является одним из самых безопасных индийских автомобилей.

А вот автомобили Renault Kwid, Maruti Suzuki Celerio, Maruti Suzuki Eeco, Mahindra Scorpio и Hyundai Eon этот тест провалили, получив по 0 баллов. Учитывая такие хорошие показатели, компания могла бы вывести свой автомобиль на мировой рынок, но пока она об этом не сообщала. В России он бы пользовался, тем более, что у него достаточно низкая цена – всего 544 100 рублей.