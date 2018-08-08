В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний
| | Шпионы показали новые фотографии «старшего» кроссовера Haval F7

Шпионы показали новые фотографии «старшего» кроссовера Haval F7

Сегодня, 13:02

В КНР продолжается работа над новым паркетником, и производитель пока не дает подробностей о модели, и не раскрывает ее внешность. Тем не менее, новый SUV вовсю испытывается, и неизбежно попадается автомобильным папарацци.

Серия F марки Haval была представлена в апреле нынешнего года в рамках Пекинского мотор-шоу. Разработчики на презентации линейки рассказали, что она предназначена для молодой аудитории. Семейство H, в свою очередь, ориентировано на семьи.

Первой моделью нового семейства станет Haval F5. Начало продаж этого паркетника запланировано на грядущий сентябрь, и он будет реализовываться на внутреннем рынке. Кроме того, в нынешнем году в КНР должен появиться «старший» Haval F7, и «пятерка» будет уступать ему по габаритам. Накануне фотошпионы запечатлели новый Haval F7 на испытаниях. Кадры с прототипом показало издание Autohome. Кадры автомобильных папарацци указывают на то, что серийный кросс во многом похож на шоу-кар HB-02, но смотрится несколько скромнее концепта.

 

 

 

 

 

 

 

Ожидается, что движущей силой кроссовера Haval F7 станет бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель 2.0, производительность которого составит 197 л.с. Пару ему составит семидиапазонная РКПП. По предварительным данным, все машины семейства F будут переднеприводными.


Иван Головин
Новости по теме
Российские продажи Haval в январе увеличились на 66%
Российские продажи Haval в январе увеличились на 66%

Российские дилерские центры китайского автопроизводителя Haval за январь 2018 года сбыли 179 экземпляров. Данный результат на 66% выше показателей годичной…

Опубликованы фото нового среднеразмерного кроссовера Haval F7 от Great Wall
Опубликованы фото нового среднеразмерного кроссовера Haval F7 от Great Wall

В сети показали первые фотографии серийного кроссовера Haval F7 от китайского производителя Great Wall. Новинка пополнит линейку F-серии вслед на недавно…

Great Wall представит новое молодежное кросс-купе Haval F5 в Пекине
Great Wall представит новое молодежное кросс-купе Haval F5 в Пекине

На Пекинском автосалоне компания Haval представит общественности автомобиль нового модельного ряда F. Кроссовер F5 станет первым автомобилем линейки и будет…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости