Шпионы показали новые фотографии «старшего» кроссовера Haval F7

В КНР продолжается работа над новым паркетником, и производитель пока не дает подробностей о модели, и не раскрывает ее внешность. Тем не менее, новый SUV вовсю испытывается, и неизбежно попадается автомобильным папарацци.

Серия F марки Haval была представлена в апреле нынешнего года в рамках Пекинского мотор-шоу. Разработчики на презентации линейки рассказали, что она предназначена для молодой аудитории. Семейство H, в свою очередь, ориентировано на семьи.

Первой моделью нового семейства станет Haval F5. Начало продаж этого паркетника запланировано на грядущий сентябрь, и он будет реализовываться на внутреннем рынке. Кроме того, в нынешнем году в КНР должен появиться «старший» Haval F7, и «пятерка» будет уступать ему по габаритам. Накануне фотошпионы запечатлели новый Haval F7 на испытаниях. Кадры с прототипом показало издание Autohome. Кадры автомобильных папарацци указывают на то, что серийный кросс во многом похож на шоу-кар HB-02, но смотрится несколько скромнее концепта.

Ожидается, что движущей силой кроссовера Haval F7 станет бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель 2.0, производительность которого составит 197 л.с. Пару ему составит семидиапазонная РКПП. По предварительным данным, все машины семейства F будут переднеприводными.

Иван Головин