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| | Hyundai построит в Санкт-Петербурге завод по выпуску двигателей

Hyundai построит в Санкт-Петербурге завод по выпуску двигателей

Сегодня, 23:00

Корейский Hyundai намерен открыть в Северной столице новый моторный завод. Строительство должно начаться в ноябре текущего года в промзоне «Каменка».

О строительстве завода по выпуску двигателей журналистам сообщил Максима Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновация Смольного. Он рассказал, что завод займёт участок площадью 200 га возле существующего автосборочного предприятия Hyundai. Господин Мейксин добавил, что строительство стартует после того, как будут улажены бюрократические вопросы с Минпромторгом. Ведомство пообещало дать ответ осенью.
Новый промышленный объект сможет ежегодно производить по 150 000 моторов объёмом 1,6 л для всех моделей Hyundai, выпуск которых налажен в России. Сегодня двигатели для автомобилей петербургской сборки везут из Китая. Руководство Hyundai планирует инвестировать в данный проект 27 млрд рублей. В итоге компания сможет удвоить объёмы производства в Санкт-Петербурге.
Напомним, с конвейера автозавода Hyundai в Северной столице за первые шесть месяцев этого года сошло на 7% больше машин, чем в первой половине 2017 года - 121 300. Так, предприятие, работающее в три смены, в сутки выпускает около 950 авто. За весь 2018 год предприятие планирует выпустить 235 000 машин.


Яна Васильева
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