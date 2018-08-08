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| | Ford в России резко поднял цены почти на все модели

Ford в России резко поднял цены почти на все модели

Сегодня, 09:09

Проведённый аналитическим агентством «АВТОСТАТ» мониторинг цен на авто без пробега в РФ показал, что в этом месяце цены пяти моделей американской марки Ford повысились на 9 000-75 000 рублей.

Увеличение цен ощутили на себе модели EcoSport, Focus, Fiesta и Mondeo, а также Ford Explorer, который подорожал во всех комплектациях, за исключением XLT. Кроссовер Kuga пока можно приобрести по прежней цене.
Наименьшая прибавка в 9 000 рублей наблюдается у хэтчбека и седана Fiesta. Теперь 4-дверный автомобиль оценивается в 831 000-1 016 000 рублей, цены на «пятидверку» варьируются от 821 000 до 1 006 000 рублей.
Обновлённый Ford EcoSport предлагается за 971 000-1 411 000, что на 12 000 рублей дороже, чем ранее. Дорестайлинговый вариант модели также ощутимо подорожал, но на 10 000 рублей. Увеличение стоимости на 12 000 рублей эксперты отметили и у Ford Focus. Хэтчбек Focus отныне обойдётся в 817 000-1 241 000 «деревянных», седан оценили от 934 000 до 1 251 000, а версию в кузове универсал от 944 000 до 1 261 000 рублей.
Ford Explorer после подорожания на 35 000 стоит 3 057 000-3 257 000 рублей. При этом базовую версию XLT, как и прежде, можно купить за 2 719 000 рублей. Седан Ford Mondeo стал дороже на 40 000-75 000 рублей. Теперь он доступен минимум за 1 425 000 рублей, за самый дорогой вариант исполнения придётся отдать 2 035 000 рублей.

Напомним, что эксперты ещё в начале нынешнего года прогнозировали резкий рост цен на автомобили, что связано с увеличившимся утилизационным сбором. Помимо этого, в РФ увеличился и транспортный налог. Ожидается, что что к концу 2018 года цены на легковые авто окажутся на 17-20% выше стоимости моделей в конце 2017 года.


Яна Васильева
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