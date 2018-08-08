В сети показали фото нового «клона» SsangYong Rexton

Индийский Mahindra G4 нового поколения вскоре дебютирует, при этом модель является перелицованным SsangYong Rexton. В сети опубликовали первые снимки серийной модификации авто.

С 2011 года бренд SsangYong принадлежит индийскому автоконцерну. В Индии новинка будет доступна под названием XUV700. Согласно опубликованным фото, Mahindra XUV700 получит и ряд уникальных элементов.

Mahindra G4 нового поколения оснастят пересмотренными фарами, другой решеткой радиатора и логотипом бренда. Кроме того, модель для индийского рынка получит перенастроенную подвеску.

Mahindra XUV700 оснастят турбодизелем объемом 2,2 литра с отдачей в 181 «лошадь». В паре будет доступна коробка-автомат Mercedes-Benz на семь скоростей. Автомобиль получит задне и полноприводное исполнение, однако полный привод доступен в качестве опции.

Ожидается, что уже осенью новый Mahindra XUV700 появится на индийском рынке. Выпуск модели будут осуществлять в Индии, при этом будут использовать готовые машинокомплекты из Кореи.

Татьяна Рязанская