Воронежские полицейские рассказали, как объехать пробки в селе Лосево

В период летних отпусков все стремительно направились на юг страны. Из-за этого на участке трассы М-4 «Дон» постоянно образовываются ужасные пробки.

Особенно остро стоит проблема около населенного пункта Лосево, где дорога заметно сужается. Автомобилистам настоятельно рекомендуют по возможности проезжать там в будние дни, когда поток автомобилей не настолько велик.

Также воронежская полиция, чтобы хоть немного облегчить жизнь водителям, рассказала о нескольких вариантах объезда этого тяжелого участка трассы. Так, если ехать в сторону Ростова-на-Дону, можно на 588 километре свернуть на г. Лиски, а затем на селе Белогорье выехать обратно на трассу на 660 километре. Двигаясь по направлению к Москве на 656 километре М-4 есть съезд на д. Березки, а затем через село Поддубный выехать на трассу на 645 километре. Или же на Москву есть еще один вариант объезда: повернуть на Павловск, а затем уже через Бутурлиновку попасть на 636 километр «Дон». К тому же, были установлены указатели, так что совершить объезд не составит никакого труда.