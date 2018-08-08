Первый спорткар Marussia B1 выставили на продажу за 10 млн рублей

На сайте Auto.ru опубликовали объявление о продаже двухместного спорткупе, выпущенного под российским брендом Marussia. За авто, выпущенное в 2008 году, хотят выручить 10 000 000 рублей.

На продажу был выставлен прототип Marussia B1 №9. Этот автомобиль был задействован в различных фотосессиях и принимал участие в открытии салона Marussia Motors в Москве. Также прототип участвовал в тест-драйвах и различных заездах на трассах Европы.

Купе Marussia B1 имеет карбоновый кузов и оснащено шестицилиндровым «атмосферником» объемом 3,5 литра от Nissan, который выдает 600 «лошадок». В тандеме с мотором работает автоматическая коробка передач. Для разгона до первых 100 км/ч спорткупе понадобится всего пять секунд, а пиковая скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

Напомним, Marussia Motors основали в 2009 году. В общей сложности было выпущено 30 спортивных прототипов Marussia B1 и B2, но они так и не стали серийными. В 2014 году компания объявила о банкротстве.

Юлия Романова