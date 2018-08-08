Постройку важного моста в Приморье закончат к концу года

Строительство одного важного моста начали еще летом прошлого года. Однако закончить его удастся только к концу текущего.

Этот железобетонный мост проходит через реку Крыловка. Он расположен на дороге Кировский – Марьяновка – Никола-Михайловка. Долгое время он оставался в ужасном аварийном состоянии. И если бы он обрушился, то свыше тысячи человек в семи населенных пунктах остались бы без связи с внешним миром.

Работы по строительству объездной дороги начали еще в 2017 году летом, однако они были приостановлены из-за возникших проблем. В феврале глава поселения обратился к врио губернатору по Приморью Андрею Тарасенко с просьбой о восстановлении работ по строительству моста.

На данный момент Тарасенко лично контролирует этот процесс и 8 августа лично приезжал на место, чтобы убедиться в том, что все протекает хорошо.