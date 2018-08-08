Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения может получить три мотора

В сети стали известны некоторые подробности о роскошном внедорожнике Cadillac Escalade свежей генерации. Помимо серьезных изменений во внешности, модель также обзаведется тремя двигателями.

Новый Cadillac Escalade выйдет в 2020 году. Ожидается, что в его моторную гамму войдут: модернизированный бензиновый V8 объемом 6,2 литра и мощностью 420 «лошадок», новый 4,2-литровый мотор отдачей в 550 л.с., а также гибридная установка, о деталях которой пока не сообщается. Пару двигателям составит 10-ступенчатая автоматическая КПП.

Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения построят на новой платформе T1XX. Ожидается, что автомобиль получит независимую подвеску, а в конструкции кузова будут использованы высокопрочная сталь и алюминиевые сплавы. Модель получил множество систем безопасности и автопилот.

Напомним, на сегодняшний день Cadillac Escalade стоит в России от 5 млн рублей. Внедорожник доступен с новым мотором объемом 6,2 литра и мощностью в 426 л.с., работающим с «автоматом».

Юлия Романова