Под Ростовом завелся извращенец-автолюбитель, шокирующий детей и женщин

В Таганроге Ростовской области местные жители сообщили об извращенце. Мужчина не раз был замечен в районе Елисеевского пляжа.

Сообщается, что молодой мужчина на автомобиле марки Geely паркуется по утрам неподалеку от конечной остановки маршрутки №58 и часами удовлетворяет себя. При этом, по всей видимости, маньяк хочет, чтобы его заметили.

По словам жителей Таганрога, на этом участке дороги часто ходят мамы с детьми и молодые девушки. Люди, работающие в соседних организациях, тоже каждое утро наблюдают этого маньяка в автомобиле.

Горожане требуют остановить извращенца-автолюбителя пока он сделал ничего похуже.

Юлия Романова