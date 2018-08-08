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| | Под Ростовом завелся извращенец-автолюбитель, шокирующий детей и женщин

Под Ростовом завелся извращенец-автолюбитель, шокирующий детей и женщин

Сегодня, 06:49

В Таганроге Ростовской области местные жители сообщили об извращенце. Мужчина не раз был замечен в районе Елисеевского пляжа.

Сообщается, что молодой мужчина на автомобиле марки Geely паркуется по утрам неподалеку от конечной остановки маршрутки №58 и часами удовлетворяет себя. При этом, по всей видимости, маньяк хочет, чтобы его заметили.

По словам жителей Таганрога, на этом участке дороги часто ходят мамы с детьми и молодые девушки. Люди, работающие в соседних организациях, тоже каждое утро наблюдают этого маньяка в автомобиле.

Горожане требуют остановить извращенца-автолюбителя пока он сделал ничего похуже.


Юлия Романова
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