Обновленный Hyundai Tucson стал на конвейер завода «Автотор»

В Калининграде ведется сборка сразу шести полноприводных комплектаций южнокорейского вседорожника, претерпевшего фейслифтинг.

Продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson стартовали в России 1 августа. Моторную гамму автомобиля представляют двигатель 2.0 производительностью 149,6 л.с. с АКПП и МКПП, дизельная установка 2.0 тягой 185 л.с. с новой автоматической трансмиссией на 8 передач, и агрегат 1.6 отдачей 177 л.с. с 7-РКПП. Все версии вседорожника продаются с полным приводом.

Самая доступная версия обновленного Hyundai Tucson в России предлагается за 1 399 000 рублей. За «топовую» сборку вседорожника придется выложить 2 139 000 рублей. Производитель подчеркнул, что стоимость дизельных модификаций автомобиля снизилась, и теперь начинается с 1 769 000 рублей.

Внешность обновленного Hyundai Tucson несколько изменилась благодаря другой радиаторной решетке, иному бамперу, видоизмененным головным LED-фарам. Последние обзавелись технологией интеллектуального дальнего света. Для автомобиля также предусмотрены беспроводная зарядка для мобильных устройств, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, а также система отслеживания усталости водителя, предупреждающая о необходимости передышек в длительной поездке.

Третье поколение Hyundai Tucson собирается на заводе «Автотор» с 2016 года. С того момента с конвейера предприятия сошло более 30 000 экземпляров вседорожника.

Иван Головин