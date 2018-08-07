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| | Украинские депутаты предлагают прекратить автобусное сообщение с Россией

Украинские депутаты предлагают прекратить автобусное сообщение с Россией

Сегодня, 17:33

Вслед за железнодорожным сообщением с РФ Киев может прекратить ещё и автобусное. С соответствующим предложением выступил Изет Гданов, постоянный представитель президента Украины в Крыму.

На своей странице в социальной сети Facebook Гданов назвал прекращение ж/д сообщения с РФ «однозначно правильным решением», принятым министерством инфраструктуры. По его мнению, следующим шагом должно быть прекращение движения автобусов между странами.

Ранее Владимир Омельян, министр инфраструктуры Украины, заявил, что рассматривается вопрос полного прекращения движения поездов, осуществляющих перевозки пассажиров между странами. В администрации ж/д транспорта «Укрзализныця» отметили готовность следовать решениям, которые примут власти страны.

Отметим, что с 2015 года между Россией и Украиной прекратилось авиасообщение, а число поездов, следующих между странами, сократилось в разы. Вместе с тем в прошлом году состав «Киев Москва» принёс почти 6 млн долларов, что делает его самым прибыльным украинским поездом.


Яна Васильева
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