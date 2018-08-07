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| | Устроившая ДТП пьяная тюменка не могла вспомнить свою фамилию

Устроившая ДТП пьяная тюменка не могла вспомнить свою фамилию

Сегодня, 16:28

Автоледи из Тюмени, устроившая ДТП, оказалась настолько пьяной за рулём, что не могла вспомнить собственную фамилию. Более того, девушка не имела водительских прав и управляла чужой машиной.

Антирекорд по пьяной езде установила 27-летняя жительница Тюмени. В региональном УГИБДД МВД сообщили, что девушка, управлявшая машиной своего брата, при попытке припарковаться врезалась в забор.
Алкотестер показал, что на литр выдыхаемого воздуха приходится 1,37 мг алкоголя. Инспекторы также отметили замедленную реакцию автоледи. В ходе подписания материалов о правонарушении участница ДТП не могла вспомнить, какую фамилию она взяла после того, как вышла замуж.
У тюменки отсутствовали водительские права, так как она ещё не закончила обучаться в автошколе.За вождение в пьяном виде нарушительнице грозит арест до 15 суток или штраф в 30 000 рублей.


Яна Васильева
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