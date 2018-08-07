Устроившая ДТП пьяная тюменка не могла вспомнить свою фамилию

Автоледи из Тюмени, устроившая ДТП, оказалась настолько пьяной за рулём, что не могла вспомнить собственную фамилию. Более того, девушка не имела водительских прав и управляла чужой машиной.

Антирекорд по пьяной езде установила 27-летняя жительница Тюмени. В региональном УГИБДД МВД сообщили, что девушка, управлявшая машиной своего брата, при попытке припарковаться врезалась в забор.

Алкотестер показал, что на литр выдыхаемого воздуха приходится 1,37 мг алкоголя. Инспекторы также отметили замедленную реакцию автоледи. В ходе подписания материалов о правонарушении участница ДТП не могла вспомнить, какую фамилию она взяла после того, как вышла замуж.

У тюменки отсутствовали водительские права, так как она ещё не закончила обучаться в автошколе.За вождение в пьяном виде нарушительнице грозит арест до 15 суток или штраф в 30 000 рублей.

Яна Васильева