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| | Внедорожник Jeep Wrangler переделали в дом на колёсах

Внедорожник Jeep Wrangler переделали в дом на колёсах

Вчера, 23:00

Американская компания American Expedition Vehicles (AEV), занимающаяся разработкой дополнительного оснащения для внедорожников и пикапов от Jeep, Ram и Chevrolet, показала новый проект – Outpost II.

Специалисты AEV создали дома на колёсах на основе Jeep Wrangler. Новинка получила свыше 600 особых деталей, изготовленных вручную. Машина обзавелась более широкой задней рамой, что позволило установить большой жилой блок. При этом дорожный просвет автомобиля прибавил более чем 100 мм. За счёт высокого клиренса и шноркеля новинка с 5,7-литровым бензиновым мотором может проехать даже по глубоким бродам.

В жилом блоке была использована выдвижная крышка с электроприводом, которая помогает получить больше пространства для головы всего за несколько секунд. Доработанный Jeep Wrangler может похвастаться наличием двух кухонных зон и двумя спальными местами. В оснащение внедорожника вошли 80-литровый бак для воды, холодильник на 50 л, плита, солнечная батарея на 265 Вт, установленная на крыше, а также светодиодная подсветка.

 

 

 

К сожалению, Outpost II не появится в продаже, дом на колёсах был создан в единственном экземпляре для директора AEV. Не исключено, что подобный кемпер построят на базе Ram, но уже для продажи клиентам.


Яна Васильева
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