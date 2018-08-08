Volkswagen может выпустить новый большой пикап

Руководство немецкого концерна Volkswagen рассматривает вопрос выпуска пикапа по мотивам концептуального Atlas Tanoak. Об этом пишет Autocar, ссылаясь на главу офиса компании в Северной Америке Генриха Воебкена.

Господин Воебкен считает, что большой пикап отлично бы вписался в модельный ряд Volkswagen, так как сегодня бренд стремится стать «более американизированным». Вместе с тем топ-менеджер подчеркнул, что к данному вопросу стоит подходить с осторожностью, так как в данном сегменте лидерами продаж являются местные автопроизводители.

Напомним, Volkswagen Atlas Tanoak весной нынешнего года показали на мотор-шоу в Нью-Йорке. Новинку построили на платформе, унаследованной от полноразмерного кроссовера Atlas/ Teramont. Однако пикап оказался на 381 мм длиннее этой модели. Его длина достигает 5 436 мм, ширина равна более 2 000 мм, а высота 1 829 мм. При этом размер колёсной базы составил 3 251 мм.

Прототип оснащался 3,6-литровым бензиновым мотором V6, способным генерировать 280 лошадиных сил при 360 Нм. В паре с ним «трудится» 8-скоростной «автомат», тип привода полный 4Motion. На разгон до 96 км/ч Volkswagen Atlas Tanoak нужно 8,5 с.

Яна Васильева