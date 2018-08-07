Для России была разработана спецверсия Volkswagen Polo

Для России разработали спецверсию популярного седана Volkswagen Polo Joy, которая предполагает двухцветный окрас кузова. Всего будет выпущено 500 экземпляров седана в особой версии.

Помимо особого окраса кузова спецверсия Volkswagen Polo Joy будет отличаться дополнительным оборудованием. Клиенты смогут выбрать варианты двухцветного окраса. В списке оснащения числятся литые диски на 15 дюймов, тонированные задние фары, передние фонари в светодиодном исполнении.

Кроме того, спецверсия седана Volkswagen Polo Joy получит систему обогрева лобового стекла и передних кресел, систему кругового обзора, электрорегулирову зеркал, систему кондиционирования, комплекс мультимедиа с экраном на 6,5 дюймов с поддержкой App Connect.

Polo Joy оснастят моторами объемом 1,6 литра с отдачей в 90 и 110 «лошадей», а также объемом 1,4 литра производительностью в 125 «лошадей». В паке предложены МКПП, АКПП и вариатор. Особая версия будет доступна по цене от 804,9 тысяч рублей, что дешевле седана в такой же комплектации.

Татьяна Рязанская