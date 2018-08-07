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| | Dongfeng разработали кардинальное обновление для кроссовера AX7

Dongfeng разработали кардинальное обновление для кроссовера AX7

Сегодня, 21:00

Китайский автопроизводитель Dongfeng разработал обновление для коссовера AX7. Силовые установки внедорожника остались прежними, но интерьер и экстерьер получили кардинальны изменения.

Официальная презентация, а также информация о стоимости обновленного Dongfeng AX7 состоится 10 августа. Кроссовер вышел на рынок всего четыре года назад. В основе модели лежит Honda CR-V старого поколения. Передняя часть AX7 оснащалась стойкой McPherson. Кроссовер оснащен многорычажной подвеской.

Новое поколение Dongfeng AX7 получит переработанные бамперы, новый дизайн фар и радиаторной решетки. Фары были объединены светодиодной линией. Кроме того, длинна модели стала меньше на 51 мм, при этом авто стало шире на 30 мм.

 

 

 

В салоне обновленного Dongfeng AX7 появился центральный туннель, переработанная передняя панель, а также новый дизайн руля «усечённой» формы. Линейка двигателей кроссовера осталась неизменной: турбодвигатели объемом 1,6 и 1,4 литра. В качестве трансмиссии будут предлагать «механику» на пять ступеней или коробку-автомат на шесть. В продажу поступит версия только в переднеприводном исполнении.


Татьяна Рязанская
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