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| | Раскрыты российские цены на "топовый" Skoda Kodiaq

Раскрыты российские цены на "топовый" Skoda Kodiaq

Сегодня, 14:41

В России стартовали продажи нового «топового» варианта исполнения Skoda Kodiaq – Laurin & Klement. Представители марки сообщают, что минимальный ценник такого автомобиля составляет 2 790 000 рублей.

Новинка отличается хромированной решёткой радиатора и корпусами боковых зеркал и молдингами, окрашенными под цвет кузова. Помимо этого, кроссовер получил особые логотипы, светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна.

В салоне Skoda Kodiaq Laurin & Klement разместились спортивные кожаные кресла, цифровая панель приборов и панорамная крыша. Спецверсия также примечательна мультифункциональным 3-спицевым рулём, алюминиевыми накладками на педали и премиальной стереосистемой Canton.

В список оснащения новинки вошли адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и система управления дальним светом. Новый Skoda Kodiaq Laurin & Klement будет доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 150 лошадиных сил, а также с 2,0-литровым 190-сильным TSI.

Также покупателям предложат дизельные версии с 2,0-литровыми агрегатами с отдачей в 150 и 190 сил. В роли трансмиссии выступает 7-скоростной «робот» DSG.


Яна Васильева
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