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| | 17-летнего и 11-летнего пешеходов сбили в Калининграде

17-летнего и 11-летнего пешеходов сбили в Калининграде

Сегодня, 13:56

Сразу два несовершеннолетних пешехода пострадали в ДТП в Калининграде за 6 августа. Об этом сообщает пресс-центр УГИБДД МВД России по региону.

Первая авария случилась в 19:40 на Московском проспекте. Под колёсами машины Audi оказался 17-летний подросток, который переходил дорогу по правилам - по пешеходному переходу. Иномарка, за рулём которой был 51-летний мужчина, ехала с Окружной дороги в сторону улицы Баженова. В результате наезда юноша получил разные травмы.
В 19:50 девушка 1992 года рождения за рулём легкового авто Toyota сбила 11-летнего мальчика на улице Тихоокеанской прямо во дворе дома. Ребёнок получил телесные повреждения.
Сотрудники ГИБДД добавили, что в общей сложности за сутки зафиксировали 2 339 нарушений ПДД в регионе.


Яна Васильева
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