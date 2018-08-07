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| | Девушка на иномарке провалилась в неогороженную яму в центре Саратова

Девушка на иномарке провалилась в неогороженную яму в центре Саратова

Сегодня, 13:17

В центре Саратова иномарка провалилась в огромную яму. Уточняется, что за рулём находилась девушка, которая не заметила провал в асфальте.

Автоледи, управлявшая хэтчбеком Kia Rio, не обратила внимания на глубокую яму, из-за чего левая сторона машины ушла под землю. Инцидент произошёл в Кировском районе Саратова на пересечении улиц Слонова и Аткарской, неподалёку от стадиона «Локомотив». Уточняется, что в машине находилась только девушка-водитель.

Как отмечают очевидцы, дыра в асфальте не была ограждена специальной лентой, более того её скрывала тень от дерева. Возможно, рабочие надеялись, что заметят провал из-за стоящего рядом эскалатора.

Также свидетели написали, что девушка перед тем, как застрять в яме говорила по телефону. Данное происшествие вызвало бурное обсуждение в социальной сети «ВКонтакте».


Яна Васильева
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