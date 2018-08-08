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| | Появилась информация о новой Skoda Octavia

Появилась информация о новой Skoda Octavia

Сегодня, 05:00

Чешский автопроизводитель Skoda разработал новое поколение самой популярного авто бренда – Octavia. Представители компании сообщили подробности о новом лифтбеке, который замаскируют под седан.

Два года назад для Skoda Octavia было представлено обновление со спорным дизайном в передней части кузова. Лифтбек является самым популярным автомобилем бренда, однако в России в прошлом месяце авто обошел Kodiaq.

Презентация Skoda Octavia четвертого поколения состоится через два года, по словам директора по продажам Алана Фейвей модель станет произведением искусства. Разработкой дизайна, который уже утвердили, занимался Оливер Штефани. Стало известно, что новинка приобретет профиль седана, однако сохранит кузов лифтбека.

Четвертое поколение Skoda Octavia построят на архитектуре Skoda Octavia и установят двигатели 1.5 TSI и 1.5 TDI, которые работают в паре со стартер-генератором и аккумулятором на 48 вольт. Благодаря гибридному исполнению, уровень выбросов модели будет низким, что позволит сократить расходы на покупку и топливо, однако стоимость модели все равно подымут.


Татьяна Рязанская
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