В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Воронежец с помощью автомобильного номера замаскировался под иркутянина

Воронежец с помощью автомобильного номера замаскировался под иркутянина

Сегодня, 12:38

Жители столицы Черноземья высмеяли находчивого соотечественника, так как фото его машины попало в соцсети.

Один из горожан «прославил» смекалистого соотечественника в группе «Регион-36 Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Было опубликовано фото, на котором запечатлена «двенадцатка», которая изначально ничем не бросается в глаза. Но при более тщательном изучении кадра можно заметить, что у транспортного средства воронежский номерной знак со 136-м регионом, но цифра исправлена черным маркером на 138.

Никто из пользователей интернета не смог дать объяснение тому, что стало причиной исправления номера. Однако публика посмеялась над автомобилистом, и даже позлорадствовала, ведь если он наткнется на сотрудников ГИБДД с таким «тюнингом», стражи порядка его непременно оштрафуют. Можно предположить, что «восьмерку» в номере дорисовал не сам водитель автомобиля, а его неприятель или просто хулиган.


Иван Головин
Новости по теме
Воронежский автомобилист называет свою LADA «погремушечкой»
Воронежский автомобилист называет свою LADA «погремушечкой»

Жители Воронежа в социальных сетях обсуждают автомобиль марки LADA с трогательным названием. На багажной двери транспортного средства имеется надпись: «Моя…

Воронежцы предупреждают о саморезах на Чернавском мосту
Воронежцы предупреждают о саморезах на Чернавском мосту

Один из горожан столкнулся с неприятностью на путепроводе, и решил предостеречь других автомобилистов.

Тюнинг красной LADA в Воронеже назвали «колхозным»
Тюнинг красной LADA в Воронеже назвали «колхозным»

В одном из городских сообществ Воронежа в соцсети опубликовали фото LADA с необычным тюнингом. На снимке, предоставленным Маией Крючковой, машина украшена…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости