Воронежец с помощью автомобильного номера замаскировался под иркутянина

Жители столицы Черноземья высмеяли находчивого соотечественника, так как фото его машины попало в соцсети.

Один из горожан «прославил» смекалистого соотечественника в группе «Регион-36 Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Было опубликовано фото, на котором запечатлена «двенадцатка», которая изначально ничем не бросается в глаза. Но при более тщательном изучении кадра можно заметить, что у транспортного средства воронежский номерной знак со 136-м регионом, но цифра исправлена черным маркером на 138.

Никто из пользователей интернета не смог дать объяснение тому, что стало причиной исправления номера. Однако публика посмеялась над автомобилистом, и даже позлорадствовала, ведь если он наткнется на сотрудников ГИБДД с таким «тюнингом», стражи порядка его непременно оштрафуют. Можно предположить, что «восьмерку» в номере дорисовал не сам водитель автомобиля, а его неприятель или просто хулиган.

Иван Головин