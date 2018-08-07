В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | В Чечне специально к «Гонке Героев» готовят необычайно сложную трассу

В Чечне специально к «Гонке Героев» готовят необычайно сложную трассу

Сегодня, 12:34

В Чеченской Республике во второй раз пройдет забег «Гонка Героев». Специально к этому мероприятию готовят новую очень сложную трассу.

Начнется «Гонка Героев» 25 августа. В прошлом году в данном мероприятии приняло участие свыше 2 тысяч человек. В этом году будет представлена самая сложная в истории проекта трасса.

Победителей будут выбирать в трех номинациях: командной, индивидуальной и парной. Какие будут призы в этом году, пока не раскрывают. В прошлом году победитель получил автомобиль Компания готовит обновленную версию своего автомобиля Skoda Octavia. Эксперты уже называют его произведением искусства.

Проводится этот забег на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Проводится он при поддержке Министерства обороны Российской Федерации с 2013 года.


Новости по теме
В Казани к ЧМ-2018 возводят трассу для беспилотных микроавтобусов
В Казани к ЧМ-2018 возводят трассу для беспилотных микроавтобусов

 В Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года собираются возвести трассу для беспилотных микроавтобусов «КамАЗ». Началась реализация проекта под названием…

Гонка на собачьих упряжках, стартовавшая на Камчатке, претендует на Книгу рекордов Гиннеса
Гонка на собачьих упряжках, стартовавшая на Камчатке, претендует на Книгу рекордов Гиннеса

На Камчатке стартовала гонка собачьих упряжек «Берингия», которая в этом году может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяженная. В этом году…

«Одноклассники» научили ИИ определять героев живописи
«Одноклассники» научили ИИ определять героев живописи

Популярная социальная сеть создала программу, которая сможет распознавать на фотоснимках персонажей шедевров русских художников. Проект в области…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости