В Чечне специально к «Гонке Героев» готовят необычайно сложную трассу

В Чеченской Республике во второй раз пройдет забег «Гонка Героев». Специально к этому мероприятию готовят новую очень сложную трассу.

Начнется «Гонка Героев» 25 августа. В прошлом году в данном мероприятии приняло участие свыше 2 тысяч человек. В этом году будет представлена самая сложная в истории проекта трасса.

Победителей будут выбирать в трех номинациях: командной, индивидуальной и парной. Какие будут призы в этом году, пока не раскрывают. В прошлом году победитель получил автомобиль Компания готовит обновленную версию своего автомобиля Skoda Octavia. Эксперты уже называют его произведением искусства.

Проводится этот забег на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Проводится он при поддержке Министерства обороны Российской Федерации с 2013 года.