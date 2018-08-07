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| | В Тверской области водитель напился сразу после ДТП

В Тверской области водитель напился сразу после ДТП

Сегодня, 11:30

В понедельник 6 августа в Тверской области произошло ДТП. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, оказалось, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Вчера вечером водитель  ВАЗ 21102, проезжая по дороге Молоково – Родичево – Лахнево, выбрал неверную скорость, из-за чего он выехал в кювет, а там он уже перевернулся.  В результате пострадал 56-летний пассажир легковушки. Его доставили в больницу.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и обнаружили, что водитель пьян. Мужчина же утверждает, что он пил уже после случившегося.


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