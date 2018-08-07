Опубликованы первые фото обновленных Toyota Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа

В сети появились фотографии обновлённых версий Land Cruiser и Lexus LX без какой-либо маскировки. Снимки опубликовал арабский автолюбитель под ником @hamad1two3.

Судя по фото, новый Toyota Land Cruiser 200 будет отличаться более крупным спойлером и «упрощённой» радиаторной решёткой с меньшим количеством планок. Что касается задней части автомобиля, то она сохранится в практически неизменном виде, за исключением нижней части бампера. Изначально новинка выйдет на рынок Ближнего Востока, позднее обновлённый Land Cruiser 200 станет доступен и в других странах.

Помимо этого, в сеть попали снимки нового Lexus LX 570 в исполнении Black Edition S. Такой автомобиль оснастили задними фонарями пересмотренного дизайна, боковыми зеркалами с чёрными корпусами, а также дисками колёс, дверными ручками и решёткой радиатора чёрного цвета.

Известно, что обновлённый Lexus LX 570 будет предлагаться и на российском авторынке. В остальном модели не изменились. Правда, пока остаётся гадать, какие перемены ожидают внутреннее убранство автомобилей и их техническую составляющую.

Яна Васильева