В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Опубликованы первые фото обновленных Toyota Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа

Опубликованы первые фото обновленных Toyota Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа

Сегодня, 12:11

В сети появились фотографии обновлённых версий Land Cruiser и Lexus LX без какой-либо маскировки. Снимки опубликовал арабский автолюбитель под ником @hamad1two3.

Судя по фото, новый Toyota Land Cruiser 200 будет отличаться более крупным спойлером и «упрощённой» радиаторной решёткой с меньшим количеством планок. Что касается задней части автомобиля, то она сохранится в практически неизменном виде, за исключением нижней части бампера. Изначально новинка выйдет на рынок Ближнего Востока, позднее обновлённый Land Cruiser 200 станет доступен и в других странах.

Помимо этого, в сеть попали снимки нового Lexus LX 570 в исполнении Black Edition S. Такой автомобиль оснастили задними фонарями пересмотренного дизайна, боковыми зеркалами с чёрными корпусами, а также дисками колёс, дверными ручками и решёткой радиатора чёрного цвета.

 

 

 

 

Известно, что обновлённый Lexus LX 570 будет предлагаться и на российском авторынке. В остальном модели не изменились. Правда, пока остаётся гадать, какие перемены ожидают внутреннее убранство автомобилей и их техническую составляющую.


Яна Васильева
Новости по теме
Toyota Land Cruiser Prado и Harrier получили тюнинг от ателье Wald
Toyota Land Cruiser Prado и Harrier получили тюнинг от ателье Wald

Тюнеры из ателье Wald International предлагают пакеты дополнений для двух моделей японской компании Toyota Land Cruiser Prado и Harrier. Отметим, что второй…

Новый Toyota Land Cruiser Prado представлен в формате фургона
Новый Toyota Land Cruiser Prado представлен в формате фургона

В интернете показан рестайлинговый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в модификации Utility Commercial. По сути, новинка представляет собой небольшой…

«Абсурдно оригинальный» Toyota Land Cruiser продадут за 100 000 долларов
«Абсурдно оригинальный» Toyota Land Cruiser продадут за 100 000 долларов

Аукционный дом BaT Auctions разместил на собственном портале объявление о продаже Toyota Land Cruiser FJ40 1978 года за 100 000 долларов (около 5 800 000…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости