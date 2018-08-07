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| | Экс-дизайнер Land Rover перешёл в Haval

Экс-дизайнер Land Rover перешёл в Haval

Сегодня, 12:29

Новым главным дизайнером компании Haval стал Фил Симмонс, который до этого работал в Land Rover на посту директора по экстерьеру авто. Также англичанина назначили вице-президентом китайской компании.

Господину Симмонсу предстоит курировать работу команды дизайнеров в Баолине и филиале в Шанхае. В новой должности шеф-дизайнер презентует на Московском автосалоне новый концепт и среднеразмерный кроссовер. Последний автомобиль планируется выпускать начиная с первого квартала будущего года на предприятии в Туле, строительство которого подходит к концу.

Что касается Пьера Леклерка, перешедшего из Haval в KIA минувшей осенью, его стараниями марка обзавелась целой линейкой эффектных внедорожников. Любопытно, что желание наделить их единым фирменным стилем сделало модели почти неотличимыми друг от друга. Пока неизвестно, как назначение Фила Симмонса повлияет на дизайн автомобилей китайской марки, скорее всего, разительных изменений ожидать не стоит.

 

Отметим, что за свою карьеру Фил Симмонс поработал в Mini, Ford и Land Rover. Он приложил свою руку к созданию Ford Fiesta шестой генерации, Ford Fusion, Lincoln MKZ и Mercury Milan. Также под его началом был разработан обладатель премии «Лучший дизайн» в рамках World Car of the Year 2018 – кроссовер Range Rover Velar.


Яна Васильева
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