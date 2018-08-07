В Саратове иномарка сбила пенсионера на "зебре" при движении задним ходом

В Заводском районе Саратова в понедельник, 6 августа, сдавая назад водитель иномарки сбил пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В пресс-центре УГИБДД МВД РФ по Саратовской области уточнили, что ДТП произошло около 11:00 на улице Барнаульская неподалёку от дома №1/1. Передвигаясь по оживлённой дороге, 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сдал назад и сбил 60-летнего мужчину, когда тот шёл по «зебре».

Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, характер травм пенсионера и их тяжесть пока неизвестны. Помимо медиков, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. По факту дорожной аварии проводятся проверки, уточняются все обстоятельства происшествия.

Яна Васильева