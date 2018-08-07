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| | В Тюмени разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Тюмени разыскивают водителя, сбившего пешехода

Сегодня, 10:35

6 августа в Тюмени произошло ДТП.  Ранним утром был сбит 21-летний пешеход. Водитель скрылся с места аварии.

Авария произошла около 6 часов утра на улице Осипенко. Пострадавший парень получил перелом ноги. Сотрудники ГИБДД разыскивают виновника аварии и просят всех, кто что-либо видел, сообщить в соответствующие органы.

В тот же день в Тюмени автомобиль Lifan сбил 9-летнего ребенка. Мальчик получил небольшие ссадины на ноге, серьезных травм нет. В настоящий момент устанавливаются подробности инцидента.

А уже вечером произошел еще одна авария. 31-летнего мужчину сбил автомобиль Volvo. В результате аварии пострадавший получил лишь ушибы.


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