Автобусы «Ростов-Батайск» опять будут ездить по Ворошиловскому мосту

Во время телепрограммы «Главное о главном» губернатор Ростовской области сообщил, что автобусный рейс «Ростов-Батайск» возобновит свое движение по Ворошиловскому мосту.

Василий Голубев – губернатор Ростовской области – заявил, что в ближайшее время автобусы по маршруту «Ростов-Батайск», которые отправляются из центра Ростова, будут осуществлять свое движение по Ворошиловскому мосту. Это намного облегчит жизнь жителям, так как это путь намного короче.

Также будут добавлены остановки на левом берегу, около стадиона «Ростов-Арена». Однако все еще остро стоит проблема с автобусами. Автобусный парк Ростова обновляется крайне редко, а все большее число транспортных средств выходит из строя. О решении этой проблемы пока еще ничего не сообщается.