В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Автобусы «Ростов-Батайск» опять будут ездить по Ворошиловскому мосту

Автобусы «Ростов-Батайск» опять будут ездить по Ворошиловскому мосту

Сегодня, 10:00

Во время телепрограммы «Главное о главном» губернатор Ростовской области сообщил, что автобусный рейс «Ростов-Батайск» возобновит свое движение по Ворошиловскому мосту.

Василий Голубев – губернатор Ростовской области – заявил, что в ближайшее время автобусы по маршруту «Ростов-Батайск», которые отправляются из центра Ростова, будут осуществлять свое движение по Ворошиловскому мосту. Это намного облегчит жизнь жителям, так как это путь намного короче.

Также будут добавлены остановки на левом берегу, около стадиона «Ростов-Арена». Однако все еще остро стоит проблема с автобусами. Автобусный парк Ростова обновляется крайне редко, а все большее число транспортных средств выходит из строя. О решении этой проблемы пока еще ничего не сообщается.


Новости по теме
Домашним стадионом ФК «Ростов» останется «Ростов-Арена»
Домашним стадионом ФК «Ростов» останется «Ростов-Арена»

Стадион был возведён специально для проведения мундиаля.

«Пыль в глаза»: Возле стадиона в Ростове посадили временные деревья
«Пыль в глаза»: Возле стадиона в Ростове посадили временные деревья

 Жители Ростова-на-Дону возмущены временной посадкой растений к Чемпионату Мира по футболу.

В Ростов доставили кубок чемпионата мира по футболу
В Ростов доставили кубок чемпионата мира по футболу

 Главный приз, вручаемый победителям мундиаля, показали на «Ростов-Арене» 23 мая. На торжественной церемонии присутствовали чиновники, знаменитые спортсмены и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости