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| | Теперь автомобили Chery стали частью московского каршеринга на платформе YouDrive

Теперь автомобили Chery стали частью московского каршеринга на платформе YouDrive

Сегодня, 20:00

Китайская автокомпания Chery стала частью каршеринга на платформе YouDrive в Москве. Об этом заявили представили российского сервиса.

Так как работа будет осуществляться на платформе YouDrive, то арендовать автомобили можно будет без регистрации на сайте сервиса. Оператор пока будет работать только в пределах МКАД. Chery предоставила 50 автомобилей Chery Tiggo 2 в люксовой комплектации.

Представитель китайского автопроизводителя в России выступил с заявлением, что благодаря такому вложению, имя компании станет известнее в нашей стране, а также повысятся продажи автомобилей марки.


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