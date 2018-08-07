Теперь автомобили Chery стали частью московского каршеринга на платформе YouDrive

Китайская автокомпания Chery стала частью каршеринга на платформе YouDrive в Москве. Об этом заявили представили российского сервиса.

Так как работа будет осуществляться на платформе YouDrive, то арендовать автомобили можно будет без регистрации на сайте сервиса. Оператор пока будет работать только в пределах МКАД. Chery предоставила 50 автомобилей Chery Tiggo 2 в люксовой комплектации.

Представитель китайского автопроизводителя в России выступил с заявлением, что благодаря такому вложению, имя компании станет известнее в нашей стране, а также повысятся продажи автомобилей марки.